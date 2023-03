Filmhuis Sneek draait dinsdag 28 maart de film Babylon van Damien Chazelle

SNEEK- Babylon is origineel verhaal dat zich afspeelt in het Los Angeles van de jaren 1920, over de opkomst en ondergang van diverse personages in een tijdperk van decadentie in het vroege Hollywood. Grootste ster is Margot Robbie wier Nellie LaRoy na een noodlottig ongeval op een huisfeest als onbekende ster op de filmset belandt.