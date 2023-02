Film Vortex van Gaspar Noé in Filmhuis Sneek

SNEEK- Filmhuis Sneek draait op dinsdag 28 februari de film Vortex van Gaspar Noé. De film Vortex gaat over een stel in de nadagen van hun voorheen zo rijkgevulde leven. Zij was ooit een gerenommeerd psychiater, hij was filmcriticus. Zij is zwaar dementerend, hij werkt aan een boek. Hij zorgt voor haar, zij is afhankelijk. Vanwege haar aandoening leven ze langs elkaar heen.