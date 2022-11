Film toont ambacht Friese maker oogprothese

SNEEK- Kinderen die maar met één oog worden geboren. Mensen die een oog kwijtraken omdat ze ernstig ziek worden. Zwaar oogletsel door vuurwerk. De korte film Nieuw Oog toont het bijzondere werk van Jelmer Remmers (Grou, Friesland) die als ocularist oogprotheses maakt. De documentaire van filmmaker Eline van Diggelen is op zaterdag 3 december te zien op NPO2. De film (9 minuten) is voor FryslânDOK gemaakt.

Nieuw Oog is een ode aan het ambacht geworden: in opperste concentratie werken ocularist Jelmer en kunstschilder Julios aan de vervaardiging van oogprotheses. Het volledige proces wordt van begin tot eind minutieus in beeld gebracht. Tot en met het moment dat de patiënt het nieuwe oog krijgt en zichzelf in de spiegel aankijkt… Wat er vervolgens gebeurt, ontroert en beroert.

Eline van Diggelen: “Het werk van Jelmer en Julios maakt hun patiënten meer mens. De aandacht en liefde waarmee zij te werk gaan, ontroerde me al tijdens het filmen. Dan zie je werkelijk dat het oog de spiegel van onze ziel is.”

Selecte groep ocularisten

Jelmer Remmers behoort tot een selecte groep van vier Nederlandse ocularisten die kunststofoogprotheses maken. In zijn praktijk in Grou wordt hij bijgestaan door kunstschilder Julios Veizaj, die de ontwerpen tekent. De kunstogen zijn nauwelijks van echt te onderscheiden. Opgetogen en zichtbaar verrast nemen de eigenaren het nieuwe oog in ontvangst, zo is in de film te zien.

Regisseur Eline van Diggelen (Leeuwarden, 40) maakte de documentaire in opdracht van FryslânDOK voor de serie Nije Eagen, die nog twee andere korte films bevat. Nije Eagen wordt vrijdag 2 december vanaf 19.30 uur door Omrop Fryslân uitgezonden. Van Diggelen is zelfstandig documentairemaker en werkte voor tal van Nederlandse omroepen en productiebedrijven. Nieuw Oog maakte ze onder anderen met cameraman Gerko Jonker, geluidsman Menno Knevel en producent Froukje van Wengerden.

Nieuw Oog is zaterdag 3 december om 15.30 uur te zien op NPO2 (herhaling zondag 4 december om 13.10 uur). En vanaf zondag 4 december vanaf 17.00 uur om het uur bij Omrop Fryslân.