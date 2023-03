Film over de tunnelbouw gerestaureerd

UITWELLINGERGA - Een cadeautje krijgen is altijd leuk, vinden ze bij de redactie van de website Topentwelonline.nl. Deze week werd de redactie uit het tweelingdorp aangenaam verrast met een gerestaureerde versie van de film over de tunnelbouw, gemaakt door oud-Sneker Arjan Postma.

De filmbeelden van de bouw van de Prinses Margriettunnel zijn gemaakt door Luc Remers. Hij was destijds hoofduitvoerder bij het tunnelproject (1976-1978). Ruim 40 jaar later, op 13 oktober 2019, gaf Remers een lezing over de bouw van de tunnel in de Hermeskerk van Uitwellingerga. Deze lezing werd toen druk bezocht en Remers had de filmopnamen van toen op cd gezet. Deze cd kwam terecht bij Dirk Kuperus van de Topentwelonline-redactie. Hij zette de beelden op YouTube en deelde de halfuur durende film eind vorig jaar op Facebook toen de problemen met de Prinses Margriettunnel het nieuws beheerste.

Arjan Postma, die momenteel in Frankrijk woont, zag de filmopname voorbij komen en de beelden toonden zijn interesse. Hij schrijft hierover het volgende: "Ik werd erg blij toen ik enkele weken geleden de film zag van de bouw van PM-tunnel. Met kerst had ik nieuwe software gekregen en daarmee kon ik de beelden stabiliseren en de kwaliteit aanzienlijk verbeteren. Ik tink dat de Top en Twelsters it wol kreas wurden fine."

Het resultaat is inderdaad een prachtige filmopname van de bouw destijds, 45 jaar geleden. De film geeft tevens een mooie weergave van het tijdsbeeld van toen. Het bekijken meer dan waard. De film van de bouw is dus opgeknapt, nu de tunnel zelf nog...

Bron: Topentwelonline.nl