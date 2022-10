Film 'Grutte Pier' feestelijk in première gegaan in Theater Sneek

SNEEK - Grutte Pier, het verhaal van de Friese vrijheidsstrijder Pier Gerlofs Donia, is vandaag succesvol in première gegaan in Theater Sneek. In aanwezigheid van de gehele cast en crew is de feestelijke middag afgetrapt met de onthulling van het speciale standbeeld De Laarzen van Pier bij de laatste rustplaats van Pier in de kerk van Sneek.

De rode loper werd druk bezocht en aan het einde van de dag is Floris fersus Grutte Pier, het vervolg op Grutte Pier aangekondigd waarin Tim Douwsma (De Hel van ’63), Bertrie Wierenga (GTST) en Peter Tuinman (De Hel van ’63) aan de cast zijn toegevoegd. Grutte Pier (deel 1) is nu te zien in de bioscoop. Bekijk de trailer:

Deel 2: Floris fersus Grutte Pier - DE LÊSTE SLACH

Grutte Pier (Milan van Weelden) heeft zijn Friese boerenleger goed op de rit staan. Op de Zuiderzee maakt hij veel buit en dat is bij Karel van Gelre niet onopgemerkt gebleven. De populariteit van Grutte Pier groeit en daar is Van Gelre niet ongevoelig voor. Als Pier terug keert naar zijn geliefde Sneek staat bevelhebber Jonker Roelof op het punt zich over te geven aan Martena, de stroman van Franeker. Floris van Egmond, een succesvolle Hollandse legerleider, is bevriend met deze Martena en ze hebben samen een ingenieus plan bedacht om er flink beter van te worden. Sneek is nog een kleine vrijstaat maar voor hoelang nog...?

Credits Grutte Pier

Lengte: 115 min. | Taal: Fries | Cast: Milan van Weelden, Elske DeWall, Bram van der Vlugt, Carla DeBruine, Syb van der Ploeg, Jan Arendz, Cas Jansen, Lourens van den Akker, Joop Wittermans, Armin Ait Bihi, Hilly Harms, Leo de Jong | Scenario: Dick van den Heuvel & Steven de Jong | Regie: Steven de Jong | Productie: Wenda van der Pol en Bennie de Jong | Releasedatum: 27 oktober.