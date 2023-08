Film Café De Spil

SNEEK- Zaterdag 9 september organiseert De Spil een film café voor jong en oud. Op deze middag ( van 14.30 uur tot 17.30 uur ) worden er o.a. een films vertoont over OUD SNEEK en beelden van alle jubileumactiviteiten van 2023 tot en met heden.

Verder worden er een aantal leuke korte films vertoont en is er voor iedereen gelegenheid om algemene of technische vragen te stellen aan de mensen van de filmclub.

De toegang is gratis en ook is er voor iedere bezoeker gratis koffie of fris.