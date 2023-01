Files op Nije Dyk tussen Sneek en Joure door afsluiting A7

SNEEK- Het verkeer had maandag op de Nije Dyk tussen Sneek en Joure last van opstoppingen. Dit komt door de afsluiting van de A7. Bedrijven en scholen zijn weer begonnen na de kerstvakantie en dat was maandag meteen te merken op de weg.

Rijkswaterstaat geeft aan dat dit de situatie is waar gebruikers van de weg het komende halfjaar rekening mee moeten houden.

Vertraging voor Arriva

De parallelweg tussen Sneek en Joure wordt op dit moment veel gebruikt door de afsluiting van de Prinses Margriettunnel in de A7. Een oplossing is voorlopig nog niet voorhanden. Dat levert overlast op voor het busvervoer.

"Sinds de nieuwe dienstregeling van 11 december rijden we niet meer over de A7, maar over de parallelweg en daar merken we dat het veel drukker is", aldus woordvoerder Jacoba Hoeksma van Arriva.

Hoe groot de vertraging is, kan Hoekstra niet precies zeggen. "Dat hangt ervan af of het in de spits is of niet. Wij moeten net als automobilisten achteraan sluiten in de rij bij de stoplichten. In de spits is het een langere vertraging, dan moet je denken aan een halfuur." Op dit moment krijgt het busvervoer geen voorrang, Wel is Arriva met de opdrachtgever in gesprek voor het geval dat deze situatie langer duurt.

Automobilisten merken drukte

Niet alleen het busvervoer heeft hinder van de drukte. 'Gewone' automobilisten zijn vaak langer onderweg. In het centrum van Sneek is het drukker dan normaal. "Je merkt veel meer drukte, omdat mensen niet ergens anders langs kunnen", zegt automobilist Feike Damstra.

Hij denkt dat het nu 30 à 40 procent drukker is in het centrum. "Het stroomt gewoon niet door. Nu staat de brug nog niet open, dus valt het nu nog mee. Maar het is nog niet zomaar klaar bij de A7, dit duurt de hele zomer en dat wordt een chaos."

Pakketbezorgers zien ook dat het druk is. "Het gaat moeizamer op dit moment. We bezorgen vanuit Leeuwarden en Joure en als je dan naar Sneek moet, dan is dat een omweg. Welke omweg wij ook nemen, overal is het druk", zegt bezorger Gerrit.

Volgens hem zit er bijna geen vertraging op het bezorgen van de pakketten. "Pakketjes komen nog wel op tijd. Bij de snelweg en de benzinepomp brengen we ook pakketjes, daar kunnen we nu niet komen. Zulke adressen zitten er wel tussen, maar dat zijn er maar een paar. We lossen dat op en uiteindelijk komt dat wel goed, maar het kost wat meer tijd."

Sneker ondernemers willen oplossing

Sybold Jellema van Ondernemend Sneek heeft bijna dagelijks contact met alle partijen, die bij de afsluiting van de A7 betrokken zijn. Grote ondernemers lijden volgens hem veel verliezen. Winkelpubliek zou niet zo vaak meer naar de stad komen nu het verkeer steeds dicht zit.

Bron: Omrop Fryslân