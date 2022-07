Fightingteam F en F verovert 5 podiumplaatsen op de Baltic Cup, een internationaal toernooi in Litouwen

SNEEK - Op vrijdag 24 juni vertrok het 5-koppige Fightingteam F en F uit Sneek naar Klaipèda, Litouwen. Fightingteam F en F bestaat uit de coaches Sensei Mark en Senpai Gert-Jan en de vechters Jayden, Jesper, Daniël, Harmen Jappie en Stefan. Nadat ze gescout waren, hebben ze alles op alles gezet en keihard gewerkt in de specifieke trainingen. Mede dankzij sponsoring en support van vele familie, vrienden, bedrijven, clubmaatjes en ook de scholen konden zij hun opmars maken op de Baltic Cup in Litouwen.

Zaterdag kon het team zich nog ontspannen, maar zondag mocht het Fightingteam F en F los op de tatami’s. Er waren maar liefst 14 tatami’s (wedstrijdmatten) en een kleine 1400 deelnemers. Een gigantisch toernooi en een wervelwind aan talent. Prachtig dat onze vijf kanjers hier tussen mochten staan en aan mee mochten doen.

Jayden mocht al eerder los dan verwacht en beet het spits af voor Fightingteam F en F. Hij wist al zijn partijen voortijdig te beslissen met ippon (2x een halve punt) en werd de onbetwiste kampioen. Ook Harmen Jappie mocht zijn kunsten meten aan een aantal Litouwers. Met een knappe 3e plek kan hij alleen maar trots op zichzelf zijn!

Stefan maakte zijn internationale debuut op de Baltic Cup en dat werd beloond met een mooie bronzen plak. Jesper, die onlangs nog op de tatami in Zoetermeer stond, ging ook los in Litouwen en kon met een geweldige 2e plaats weer naar huis. En tot slot was het de beurt aan Daniël. Ook hij maakte zijn internationale debuut en vocht pas zijn 2e karatewedstrijd. Super knap als je dan met de kampioenstitel naar huis gaat.

Na een fantastische reis, met fenomenale resultaten is iedereen weer veilig thuisgekomen. Kapot van alle indrukken en het reizen stapt het team afgelopen week uit de auto’s aan de Lange Veemarktstraat in Sneek. Een herinnering om nooit te vergeten! We zijn ontzettend trots op ons Fightingteam! Alle supporters, ontzettend bedankt voor jullie steun en spirit! Bijzonder om te zien dat jullie zo betrokken zijn!

Verslag: F en F Sneek