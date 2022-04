Fiftysix opent unieke winkel voor jonge dames in Sneek

SNEEK - Fiftysix opent vrijdag 15 april haar spectaculair nieuwe winkel aan het Grootzand 3 in Sneek. Met deze winkel richt Fiftysix zich op jonge vrouwen die van kleding en accessoires houden. Het merkenpakket bestaat onder meer uit: My Jewellery, Loavies, Reinders, Colourful Rebel, Levi’s, Refined Department en Airforce.

Eigenaar Niels Diekstra: “Enige tijd terug openden we onze winkel op de Leeuwenburg, nadat we dit prachtige HBZ pand grondig gerenoveerd hadden. Naast deze winkel konden wij Grootzand 3 huren en ik zag gelijk unieke mogelijkheden voor jonge vrouwen. We openen een fantastische winkel met een groot assortiment My Jewellery en uitgebreide ‘shop-in-shop’ met My Jewellery items. Met zowel sieraden en accessoires als een te gekke collectie kleding van dit merk.”

Naast My Jewellery bestaat het assortiment uit het hippe LOAVIES, het historische merk LEVI’S en nog vele andere. De nieuwe Fiftysix aan het Grootzand belooft ook een pronkjuweel voor Sneek en de jonge dames te worden. Er komt een doorgang naar het pand aan de Leeuwenburg voor maximale beleving. De nieuwe winkel zal worden geopend op vrijdag 15 april 2022. De opening gaat gepaard met leuke give-aways, sweets & candy en openingsacties.

De nieuwe winkel ademt een hele eigen sfeer uit en het shop-in-a-shop concept maakt deze store van Fiftysix overzichtelijk en sfeervol. Er is op een uiterst creatieve manier met de mogelijkheden van styling omgesprongen om de kleding en accessoires van de beste merken voor de jonge doelgroep te presenteren.

Fiftysix is met 5 fysieke multi-brand winkels in Noord-Nederland al jaren een begrip. Zij zijn gevestigd in Sneek, Leeuwarden en Heerenveen. Een mooie collectie aanbieden voor ieder type klant staat bij Fiftysix centraal. Alle medewerkers van Fiftysix beschikken over een enorme passie voor mode en het daarbij horende Fiftysix DNA. Met meer dan 50 toonaangevende merken is Fiftysix de modeketen van Noord-Nederland. Service en een prachtige collectie voor dames en heren aanbieden staat bij hen centraal.