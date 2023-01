FIFA-events voor ALLE jongeren in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Beweegteam Súdwest-Fryslân wil dat écht iedereen mee kan doen aan sport. Daarom organiseert Beweegteam Súdwest-Fryslân in de voorjaarsvakantie op 3 locaties een FIFA-event in Koudum, Sneek en Bolsward. Dit event is ook toegankelijk is voor jongeren m e t een beperking. Samen sporten draagt bij aan blijvend sporten en aan onderlinge ontmoeting. Wie regelmatig beweegt en sport voelt zich gelukkiger en geniet meer van het leven.

Wat gaan jullie doen?

“We spelen een FIFA23 toernooi op Playstation-consoles waarbij we samenwerken met de E-sports afdeling van SC Heerenveen. Daarnaast zijn er voor iedereen coole activiteiten te doen in de sporthal: pinball-soccer, soccer aim-skills, shotpowertest en chillen. Er zijn toffe prijzen te winnen. Voor de jongeren die zich aanmelden, krijgt ieder 2 tickets voor de thuiswedstrijd SC Heerenveen – FC Volendam op zaterdag 8 april. Hoe gaaf is dat en dat ze ook nog iemand mee mogen nemen.”

Iedereen erbij?

“Iedereen hoort erbij! En wie een drempel ervaart om deel te nemen, kan dat bij de aanmelding aangeven. Wij proberen de drempel weg te halen.”

Hoe kun je helpen?

“De eerste aanmeldingen stromen al binnen. De jongeren die normaal niet zo snel meedoen aan reguliere activiteiten willen we extra aanmoedingen! Je kunt ons helpen door jongeren te laten weten dat dit leuke event er is en te delen met contacten binnen je organisatie of club. Voor informatie/aanmelden zie op www.beweegteamsudwestfryslan.nl. Deelname is gratis en aanmelden kan t/m 24 februari.”