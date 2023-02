FIFA-event voor alle jongeren in Súdwest-Fryslân in de voorjaarsvakantie

SNEEK- TeamFRL wil écht dat iedereen mee kan doen aan sportactiviteiten. Daarom organiseert TeamFRL Súdwest-Fryslân in de voorjaarsvakantie in Koudum, Sneek en Bolsward een FIFA-event. Dit event is ook toegankelijk voor jongeren met een beperking. Samen sporten en bewegen draagt bij aan blijvend sporten en onderlinge ontmoeting.

Hoe ziet het FIFA-event eruit?

De deelnemers spelen een FIFA23 game-toernooi op Playstationconsoles waarbij we samenwerken met de E-sports afdeling van SC Heerenveen. Daarnaast zijn er voor iedereen coole activiteiten te doen in de sporthal; flipperbalspel, voetbalsjoelen, snelheid schieten en een chillplek. Bovendien zijn er toffe prijzen te winnen. Alle deelnemers krijgen 2 tickets voor de thuiswedstrijd SC Heerenveen – FC Volendam op zaterdag 8 april. Hoe gaaf is dat?

En ze mogen ook nog iemand meenemen! Aanmelden Zolang er nog plek is, kunnen de jongeren zich aanmelden tot de dag voor het event. Er is plek voor 40 en deelname is gratis. Koudum en Sneek zijn al bijna vol! Voor aanmelden en informatie ga naar www.beweegteamsudwestfryslan.nl/fifa-event.