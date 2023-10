Fietsverlichtingsactie ‘Zet je licht aan!' in Friesland

FRYSLAN - Fietsers, en in het bijzonder kinderen en jongvolwassenen, zijn kwetsbaar in het verkeer. Met name zonder licht of met slechte verlichting zijn ze in het donker niet goed zichtbaar voor andere weggebruikers. Daardoor lopen zij een grotere kans op een ongeval. Met de jaarlijkse actie ‘Zet je licht aan’ wijzen de ANWB en de provincie Friesland fietsers erop om veilig met goede verlichting in de donkere maanden deel te nemen aan het verkeer. Dit jaar is de ANWB-campagne in de provincie Friesland voor het eerst in het Fries met de slogan ‘Ljocht oan hiel gewoan!’.

Met goede fietsverlichting wordt het risico op een ongeval met wel 20 procent verkleind. Om kinderen en jongvolwassenen eraan te herinneren hun fietslicht aan te doen zullen door het hele land posters geplaatst worden. De ANWB roept iedereen op om ook mee te helpen en een poster op te halen bij één van de 72 ANWB-winkels en bij deelnemende Unigarant-dealers. Deze poster heeft een glow in the dark koplamp die oplicht in het donker en de boodschap ‘Zet je licht aan!'. Ook het landelijk politiekorps onderschrijft het belang van goede fietsverlichting en deelt 5.000 posters uit.

In Friesland worden posters aangeboden met de vertaling in het Fries ‘Ljocht oan hiel gewoan!’. In alle ANWB-winkels in de provincie is de Friese variant op te halen. Naast de posters heeft de provincie 200 extra tagpakketten met ‘Ljocht oan hiel gewoan!’ onder scholen en gemeenten verspreid. Daarnaast zijn de tagpakketten op te halen in de ANWB-winkel van Leeuwarden. In het pakket zitten sjablonen en een spuitbus met spuitkrijt waarmee de tags kunnen worden gezet. Het tagpakket kan gebruikt worden rondom scholen, sportverenigingen of andere druk bezochte plekken.



De ANWB wil de verkeersveiligheid verbeteren. De verkeersveiligheidsambitie is nul verkeersdoden in 2050 door te richten op veilige wegen, veilig gedrag en veilige voertuigen.



De fietsverlichtingsactie duurt tot 1 november. Voor meer informatie anwb.nl/fietsverlichtingsactie.