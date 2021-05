'Fietsmekka' Bolsward is dit weekend stil en verlaten

BOLSWARD - Slecht weer en corona zorgen voor stilte in Bolsward. Gewoonlijk in dit Pinksterweekend met de Fietselfstedentocht is het overal druk in de stad.

Nu zijn campings lege velden. Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat het evenement niet doorgaat.

Op boerencamping Half-Hichtum bij Bolsward is het dit jaar heel anders dan voorgaande jaren. "Normaal staan we bomvol, met tenten en auto's op onze weilanden en dan staan de paarden even op stal", zegt Ella Bos van de camping. "We hebben 250 standplaatsen, maar nu staan er 12 mensen op de camping. En er zijn ook mensen eerder naar huis gegaan en we hebben annuleringen gehad."

Er zijn toch een paar diehards gekomen. "Die fietsen stukken van de route en komen ook omdat ze het gezellig vinden. Ik heb nu voor het eerst tijd om met de gasten koffie te drinken. Jammer dat het weer niet meewerkt." Bij die diehards zijn gasten uit Brabant. "We zijn bewust gekomen. We vinden het gezellig. Normaal zou ik voor de tiende keer de Elfstedentocht fietsen."

Sommigen zijn wel op de fiets gestapt, want vanaf de camping zagen ze een eenzame fietser voorbijkomen.