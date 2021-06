Fietsen voor het goede doel Alpe d'HuZes -KWF

UITWELLINGERGA- Aankomende donderdag om 9.00 uur is het zover. Mirjam Kuipers uit Uitwellingerga gaat samen met haar fietsmaatje Maureen Claassen uit Beetgum, op een tandem 1300 kilometer fietsen, van Franeker naar de Alpe d'Huez in Frankrijk, een monstertocht voor het goede doel Alpe d'HuZes -KWF.

Covid was de grote spelbreker voor de Alpe d'HuZes in zowel 2020 als ook 2021. De dames zouden met een team van 30 man afreizen naar de berg met als hoofddoel zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. Dit mocht niet doorgaan, de dames zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben vanaf september 2020 het plan gevat om deze reis te maken. En zijn keihard aan het werk gegaan, kracht, mobiliteit, koude training en kilometers maken. Kanker wacht niet tot Covid voorbij is, Kanker heeft geen geduld en daarom is het duo niet te stoppen.

Tibetaanse vlaggetjes

“Een teamlid/ goede vriend en schoonvader hebben wij het afgelopen jaar moeten verliezen aan deze ziekte. Wij zullen hen in gedachten meenemen op onze bagagedrager en boven op de berg gaan wij voor hen een kaarsje branden, dichterbij dan daar kun je niet komen. Op Tibetaanse vlaggetjes nemen wij mooie boodschappen mee van vrienden en familie. Deze zullen ter zijne tijd meegaan met de wind. Zoals Maarten van der Weijden zegt; het is geen strijd, je hebt geluk of heel veel pech. Wij hopen dat wanneer je zoveel pech hebt, de ziekte beter te behandelen en te dragen is. Daarom zetten wij ons in en hopen zoveel mogelijk geld op te halen, zodat er nog meer onderzoek kan worden gedaan. Die fietstocht zal af en toe pittig zijn, het is in vergelijking met de ziekte helemaal niets, opgeven is daarom geen optie”, weten de beide dames.

Wil je Mirjam een Maureen volgen, dat kan op Facebook @KIJK D’R GAAN en Instagram @KIJKDR.