Fietselfstedentocht voor het Spierfonds

Een 235 kilometer lange fietstocht langs de beroemde elf Friese steden! Voor iedere fietser een sportieve uitdaging en met 15.000 deelnemers en duizenden toeschouwers langs de kant ook een geweldige ervaring! Fiets op maandag 6 juni 2022 mee met ons team en draag bij aan onderzoek naar spierziekten.

Kom jij ons team versterken?!



Om deel te nemen aan ons team vragen we elke deelnemer een sponsorbedrag op te halen van minimaal 350 euro. Dan ontvang je van ons het startbewijs (in de vorm van een stempelkaart) en een wielrenshirt. Uiteraard helpen we je met handige tips om het sponsors zoeken nog leuker en makkelijker te maken, dus meer ophalen dan 350 euro mag natuurlijk ook ;-).



We streven ernaar om samen 50.000 euro op te halen voor onderzoek naar spierziekten.

Voor info: https://www.spieractie.nl/