Fietselfstedentocht voor het eerst tot 22.00 uur te volgen bij Omrop Fryslân

Pinkstermoandei is de dei fan de Fytsalvestêdetocht. Omrop Fryslân folget de fytsers yn harren 235 kilometer lange tocht fan Boalsert oant Boalsert. Foar it earst is de tocht oant 22.00 oere live te folgjen fia radio, telefyzje en online by Omrop Fryslân, RTV NOF en Omroep Zilt.