Fierljeppers scherp in Winsum, behalve topklassers

WINSUM- Veel nieuwe persoonlijke records, maar de topklassers hadden het moeilijk. Zaterdag was in Winsum de vierde fierljepwedstrijd van het seizoen.

Er werden veel persoonlijke records aangescherpt bij de vierde fierljepwedstrijd van het seizoen. Tessa Kramer won bij de vrouwen met een PR van 16.32 meter en Arend Veenstra pakte de titel bij de jongens met een ruim nieuw PR van 18.27 meter. Riemer Dirk Krol sprong met 18.70 meter (PR) naar de winst bij de junioren.

Bij de topklasse vielen de afstanden tegen. Oane Galama kwam als enige verder dan 20 meter Hij sprong 20.09 meter. De topklassers hadden het moeilijk in Winsum. Veel natsprongen en magere afstanden. Sytse Bokma (19.12) en Nard Brandsma (19.41) sprongen beiden eenmaal verder dan 19 meter. Oane Galama had aan 20.09 meter genoeg voor zijn tweede dagtitel op rij.

Kuil

Volgens Galama zat er een kuil in de aanloop naar de springschans. Dat maakte de insprong lastig en daarom waren de resultaten slecht.

Vrouwen

Op de twee andere schansen ging het veel beter. Bij de vrouwen sprong Tessa Kramer naar de winst met een nieuw PR van 16.32 meter. Dat was ruim verder dan Femke Rispens (14.88) en Pytrix Westra (14.73).

Bij de meisjes won Inger Haanstra met 14.86 meter, voor Hanneke Westert (14.74) en Hilde van der Weij (14.01).

Op de middelste schans ging het een stuk beter. Bij de jongens groeit Arend Veenstra uit Surhuizum uit tot een fenomeen. In alle wedstrijden tot nu toe springt hij nieuwe PR's. In Winsum sprong hij er zelfs drie op rij. Zijn persoonlijk record stond sinds woensdag in IJlst op 16.81 meter. In Winsum sprong Veenstra via 17.55 en 17.61 meter uiteindelijk naar een prachtige 18.27 meter.

Riemer Dirk Knol uit Heeg ljept pr

Ook Riemer Dirk Krol uit Heeg scherpe zijn beste prestatie aan. Hij kwam bij de junioren tot een nieuw PR van 18.70 meter. Minne Smit werd daar tweede met 18.01 meter, het brons ging naar Wisse Broekstra (17.49).