Fierljeppen IJlst: Tessa Kramer verslaat Marrit van der Wal

Bij de senioren ging de winst verrassend naar Feike Stellingwerf uit Koudum. In de finale sprong hij twee keer nat, maar daarvoor had hij al een sprong van 19.83 neergezet. De winst van Stellingwerf is verrassend, omdat hij uitkomt in de mixklasse. Dat is een B-klasse, met de ljeppers die niet goed genoeg zijn voor de topklasse. Stellingwerf sprong verder dan alle toppers.