Fierljepfestijn IJlst met Nederlands Kampioenschap

IJLST- Wordt het een volledig Hollands podium zaterdag zoals kenner Aart de With voorspelt of overtreffen de Friese ljeppers zaterdag de favorieten Jacco de Groot en Erwin Timmerarends? Spectaculair wordt het ongetwijfeld komende zaterdag in IJlst. Daar mogen ze sinds 11 jaar weer de Nederlandse Kampioenschappen organiseren. Het FierljepFestijn zal plaatsvinden op zaterdag 2 september vanaf 13.30 uur ’s middags op de fierljepschansen in IJlst.

Het wordt ongetwijfeld een fantastisch sportevenement waar zo’n 1200 bezoekers worden verwacht. De wedstrijd wordt live uitgezonden via de Omrop Fryslan-stream voor een nog veel groter publiek. Het Nederlands Kampioenschap wordt geopend door een bijzondere openingsact met een speciaal voor het NK geschreven fierljepliet en natuurlijk een bijzondere prijsuitreiking vergezeld door de Hegemer Dekdweilers, wethouder Bauke Dam en gedeputeerde Mathijs de Vries. Naast fierljeppen is er een ruim programma voor kinderen en volwassenen met alle activiteiten die passen bij het ljeppen, waaronder Sterkste Man Wout Zijlstra, een demonstratie Frysk Dammen, een klimtoren, goede catering en een groot feest met feestband Time Maud na afloop.

Nederlands Kampioenschap

In vijf rubrieken wordt gestreden om de titel Nederlands Kampioen Fierljeppen. In de senioren topklasse lijken de “Hollandse” springers de grootste kanshebbers op een titel. Erwin Timmerarends, routinier Jaco de Groot, Rian Baas maar ook nieuwkomer Reinier Overbeek springen dit jaar regelmatig afstanden boven de 21,5 meter. Maar wie weet kan Thewis Hobma of Jan Teade Nauta hier op hun thuisschans ook verrassen. Ook Ysbrand Galema en Freark Kramer lijken net op tijd terug in vorm en dan is er natuurlijk nog Rutger Piersma, de nieuwe Fries Kampioen. In de topklasse junioren wordt het meer dan spannend en ligt een nieuw Fries record in het verschiet. In de Friese ljepperij zorgen Germ Terpstra, Wisse Broekstra en Rutger Haanstra al de hele zomer voor spectaculaire sprongen. Wat een talenten in deze categorie: onderschat ook Mark van den Horst en Hidde van Dam niet en dan zijn er natuurlijk nog de IJlster favorieten Michiel de Jong en Riemer Durk Krol. Bij de jongens is de IJlster hoop gevestigd op Timo van der Knaap, bij het FK wist hij dit jaar opnieuw de titel in de wacht te slepen, lukt het hem op zijn thuisschans ook weer? Ook hier is de concurrentie fors: Sietse Leffertes en Brent Monsma zijn naast Harmen Boogaard belangrijke kanshebbers. Bij de dames is het een bijzonder wedstrijd voor Marrit van der Wal. Zij neemt op dit NK afscheid en zal dit ongetwijfeld graag met een titel willen doen. Kersvers Fries Kampioen Femke Rispens en Sigrid Bokma zijn hier de Friese kanshebbers naast Tessa Kramer, Suzanne Mulder en Demi Groothedde. Bij de meisjes tot slot zal Noa de Boer een poging doen om haar derde plek op het FK goed te maken en hier met de krans naar huis te gaan. Kersvers Fries Kampioen Sanne Bouwstra is echt in vorm en wat doen favorieten als Jeltske Terpstra en Yente van Kammen? We hopen natuurlijk op een paar mooie nieuwe records op deze speciale wedstrijd vandaag!

Ondertussen op het FierljepPlein

Op het Fierljepplein (achter het clubhuis) is van alles te doen wat te maken heeft met de fierljepsport. Want om goed te kunnen ljeppen heb je kracht en inzicht nodig en moet je natuurlijk goed kunnen klimmen. Dat kun je hier oefenen deze middag!

Klimme, klimme, klimme!

Van 13.00 tot 18.00 uur staat er een mega klimtoren op het FierljepPlein, aangeboden door Team FRL van de gemeente Súdwest Fryslan in het kader van Simmer yn Súdwest. Professionele begeleiding is aanwezig. Durf jij het aan de toren te beklimmen?

Krachtpatsers

Natuurlijk kan Sterkste Man Wout Zijlstra deze middag niet ontbreken voor een demonstratie en uiteraard gaat hij ook de uitdaging met het publiek aan. Zelf eens zo’n dikke boomstam optillen? Dat kan! Het Sterkste Man Team is actief van

- 14.00 tot 14.30 uur

- 15.00 tot 16.00 uur

- 17.45 tot 19.00 uur

In dit laatste blok hopen we natuurlijk ook de ljeppers te verwelkomen. Heb je geen fierljeptitel dan kun je hier alsnog de titel Sterkste Ljepper van Drylts mee naar huis nemen!

Oer alles!

De echte ljeppers weten het al lang: het is niet zo eenvoudig om de ultieme sprong te maken, daar is ook flink veel inzicht voor nodig om de pols optimaal te zetten, de perfecte aanloop te nemen en op de juiste hoogte in te springen. Inzicht dus. Net als bij die andere mooie Friese cultuursport: het Frysk Damjen. Damclub Nocht en Kriich uit Oudega gaat deze middag graag de strijd met jullie / u aan. U kunt kijken bij een demonstratie en van 14.30 tot 15.00 en van 15.30 tot 16.00 uur kunt u zelf meedoen.

Natuurlijk is er nog meer vertier voor de kinderen, zo kun je bij nabij de klimtoren een echte FierljepTattoo ophalen voor een mooie herinnering aan deze dag!

Hapke & Snapke

Het Wapen van IJlst verzorgt vandaag de catering op ons door De Haas Evenementenverhuur sfeervol ingerichte FierljepPlein. Muntverkoop is op het FierljepPlein, de bar voor koude dranken is ook op het plein. Daarnaast zijn er borrelplanken met kaas/worst etc. verkrijgbaar, is er een Snackhoeke en Waarm Miel Hoeke (Chinees/Indisch buffet). Uiteraard mag de ijscokar niet ontbreken!

Feest!

Wat is een mooi FierljepFeest zonder muziek? Op het laatste grote FierljepEvent van het seizoen nog even flink feesten samen met alle fierljepfreonen doe je vandaag met TimeMaud. TimeMaud is de coverband van dit moment, vele feesten werden al plat gespeeld.

Kaarten voor het FierljepFestijn à 10,-- per stuk in de voorverkoop online verkrijgbaar via www.fierljepfestijn.nl Aan de kassa 12,50. Kinderen tot en met 12 jaar gratis toegang.