Fierljepfestijn en NK Fierljeppen wedstrijd

Het FierljepFestijn vindt plaats op 2 september aanstaande. Het FierljepFestijn is veel meer dan alleen een Nederlands Kampioenschap, het is een volwaardig dagje Fryske cultuurbeleving in het mooie stadje IJlst met een fierljepplein waar van alles te zien en te doen is wat gerelateerd is aan het fierljeppen. Bezoekers kunnen op het Fierljepplein alles oefenen wat nodig is om goed te kunnen fierljeppen: kracht, inzicht en snel klimmen. Er zijn demonstraties en mini-workshops Frysk dammen, er is een mooi krachtparcours in samenwerking met Sterkste Man Wout ZIjlstra en er is een spectaculaire klimtoren voor de jeugd. Natuurlijk is er ook live-muziek, wat te denken van fierljepfunk van Anna Hoekstra, muziek van de Heegemer Dekdweilers en Time Maud. IJlst is als 11-stedenstad al het bezoeken meer dan waard, wat te denken van een vaartocht over de Geeuw in de ochtend of een bezoek aan Houtstad IJlst of de Overtuinen.

Hoogtepunt van het FierljepFestijn is uiteraard de strijd tussen de beste ljeppers van het land op deze belangrijkste wedstrijd van het jaar: het Nationaal Kampioenschap Fierljeppen. Favorieten gooien alles in de strijd om de verste sprong te maken, wordt het een natsprong of een nieuw Nederlands record? Tijdens het FierljepFestijn maakt u het mee!

Klik op onderstaande link om tickets te kopen!!

https://zoekenboek.waterlandvanfriesland.nl/nl/activiteit/fierljepferining-drylts-fierljepfestijn?startDate=2023-09-02