Fierljep festijn 2023

Drylst - Genieten van recordsprongen of een plons in het water? Zet dan op zaterdag 2 september een dikke streep in je agenda voor het FierljepFestijn Drylts

Op deze dag wordt om hét belangrijkste kampioenschap van het jaar gesprongen, het NK.

Maar er is veel meer.

Op het Fierljep Plein laten we zien wat er allemaal nodig is om goed te kunnen ljeppen:

kracht

inzicht

klimvaardigheid

Er is een demonstratie van de Sterkste Man van Friesland, je kunt een mini workshop Frysk damjen volgen of je uitleven in een klimtoren.

Natuurlijk zijn er lekkere hapjes en drankjes, is er live muziek van niemand minder dan Anna Hoekstra met haar fierljepfunk, de Heegemer Dekdweilers en als afsluiter Time Maud. 2 september Fierljep Festijn Drylts.



De kaartverkoop voor dit unieke Friese topsportevement start binnenkort online, mis het niet!