Ferry Doedens on theatertour ook in Sneek

Met dit soloprogramma ‘Only Ferry’ gaat hij een nieuwe uitdaging aan. In deze voorstelling maakt het publiek nader kennis met Ferry en krijgt een kijkje in zijn leven. De leuke, maar ook minder leuke gebeurtenissen komen langs in zowel zijn persoonlijke als professionele leven. Dit aan de hand van anekdotes, persoonlijke verhalen en veel mooie liedjes. Ferry zal begeleid worden door een live band en backing vocals onder leiding van Robert Stoop. Nummers als Zonder Bagage van Ramses Shaffy, Omarm me van BlØf en Tot Jij Mijn Liefde Voelt – een vertaling van het nummer van Adèle zullen de revue passeren.

Het solodebuut van Ferry laat een nieuwe kant van hem zien; niet eerder zagen we hem zo open en kwetsbaar. Ferry:

“Toen ik werd benaderd om deze show te gaan doen was ik meteen enthousiast. Ik heb natuurlijk al veel theater gedaan, maar altijd als onderdeel van een groter geheel. Deze show doe ik alleen en gaat over mijn leven. Een super mooie uitdaging, maar ook wel heel spannend, want ik stel me hiermee wel heel kwetsbaar op en zal ook dingen vertellen die nog niet eerder zo uitvoerig zijn besproken.”

Zie voor tickets en informatie omtrent alle speeldata www.onlyferry.nl