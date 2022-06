Ferenc Soepboer uit Sneek voor de tweede keer Nederlands kampioen

ROTTERDAM - Zondag 26 juni bokste Ferenc Soepboer het NK in de elite A-klasse tot 63,5 kg. Soepboer nam het op tegen zijn teamgenoot, en voormalig B-klasse kampioen, Jens Johannesen, beide uitkomend voor boksschool Van 't Hof. Soepboer bokste zijn 50e partij en had hierdoor meer ervaring dan zijn opponent.

Beide boksers begonnen sterk. Met een hoog tempo en technische stoten wisten ze een partij neer te zetten waar veel boksliefhebbers voor naar het NK toe kwamen in Rotterdam Ahoy. Na de eerste ronde liet Soepboer zien dat hij een langere adem had en trok de partij de laatste rondes naar zich toe door veel stoten te ontwijken en over te nemen. Uiteindelijk verkozen de juryleden Soepboer als de winnaar en nam hij zijn tweede belt mee naar huis.