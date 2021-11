Ferenc Soepboer Nederlands kampioen boksen Elite A-klasse

ROTTERDAM- Na al die jaren keihard te hebben gewerkt, is het Ferenc Soepboer uit Sneek eindelijk gelukt: Nederlands kampioen boksen in de Elite A-klasse!

Dat gebeurde gisteren in Rotterdam In de eerste ronde ging het gelijk goed los. Beide atleten gaven elkaar geen duimbreed toe. Maar halverwege de partij liep Ferenc tegen een kopstoot en scheurde zijn wenkbrauw. Gelukkig mocht hij verder met een flinke portie Vaseline op de wond ging hij verder. In de 2e ronde nam Ferenc meer initiatief en werd het een stuk moeilijker voor zijn tegenstander Luc Elzinga van Aleco Boks Academie. In de 3e ronde trok Ferenc de partij helemaal naar zich toe en werd hij unaniem als winnaar uitgeroepen.

F en F The Inner Way

Dat ze bij Ferenc zijn Sportschool trots zijn op hun pupil moge duidelijk zijn: “We zijn zo ongelofelijk trots op de man die jij vandaag de dag bent. We hebben je mogen zien opgroeien van een jongen naar een man en van een atleet naar een kampioen. Door verschillende levensfasen heen met een onwankelbare geest. Velen mogen een voorbeeld nemen aan jou! Ferenc Soepboer, the first in the history of F en F to take home the belt”, laten ze vanuit Sneek weten. En terecht!