Ferenc Soepboer kan na de lockdown eindelijk weer los en bokst een sterke partij tegen de Zweed Bakhtiori

ROTTERDAM – Ferenc Soepboer uit Sneek mocht eindelijk weer een partij boksen met publiek. Dit deed hij afgelopen zondag in Rotterdam, waar hij uitkwam voor boksschool Van het Hof, eveneens de organisator van het boksgala. Hier traint hij drie keer in de week, waarbij hij standvastig heen en weer rijdt tussen Sneek en Rotterdam.

Soepboer nam het op tegen de ervaren Zweed Ibrahim Bakhtiori. Beide mannen gingen voor de winst, wat resulteerde in een stevige bokspot op hoog technisch niveau. Helaas wist Soepboer de winst niet naar zich toe te trekken en ging de partij met een split decision van 2-1 naar de Zweed. Over twee weken staat Soepboer weer in de ring. Dan zal boksteam Van het Hof het opnemen tegen een sterk team uit Duitsland.