Ferenc Soepboer is weer een ervaring rijker na Eindhoven cup

Eindhoven 04-06-2022 Ferenc Soepboer haalt geen medaille op de Eindhoven cup maar is weer een ervaring rijker. Afgelopen vrijdag nam Ferenc Soepboer deel aan de Eindhoven Boxing Cup, een internationaal toernooi met in totaal meer dan 200 boksers van over de hele wereld. In de kwartfinale nam hij het op tegen zijn Duitse opponent Assan Hansen. De viervoudig kampioen van Duitsland wist met zijn 130 partijen ervaring de winst naar zich toe te trekken. Voor Soepboer was deze tegenstander een mooi meetmoment om te zien waar zijn ontwikkelpunten op dit hoge niveau liggen. Soepboer zit de komende tijd niet stil: volgende week staat er alweer een trainingskamp op de planning in samenwerking met team Ierland. Hier zullen alle NK-deelnemende boksers van Boksschool Van het Hof zich 4 dagen lang voorbereiden op het NK, wat plaatsvindt op 25 en 26 juni in Ahoy Rotterdam. Soepboer is gedreven dan de tweede Nederlandse titel mee naar huis te nemen.