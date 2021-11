Fenna Meijer met Oranje o.19 op trainingsstage

SNEEK- Oud ONS-speelster Fenna Meijer is door bondscoach Roos Kwakkenboom opgenomen in de selectie van het Nederlands vrouwenelftal 0.19, die eind deze maand in Portugal een week lang een trainingsstage afwerkt.

De centrale verdedigster die deze zomer aan de A-selectie van SC Heerenveen werd toegevoegd en inmiddels haar debuut in de Pure Energy Eredivisie Vrouwen maakte, behoorde eerder dit jaar tot de selectie die zich bij de EK-kwalificatie voor de eliteronde wist te plaatsen.

Fenna Meijer krijgt in de Algarve overigens gezelschap van haar ploeggenoten Nayomi Buikema, Nikée van Dijk, Jet van der Veen en keepster Dionne van der Wal die eveneens een verleden bij ONS Sneek heeft, en werkt tijdens de trainingsstage met Oranje o.19 twee oefenwedstrijden af. Op vrijdag 26 november is Noorwegen de tegenstander in Estadio Vila Real de San Antonio en op maandag 29 november treedt de formatie in hetzelfde stadion aan tegen Engeland.

Bron: https://pengel.weebly.com/