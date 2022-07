Fenna Meijer geselecteerd voor WK in Costa Rica

SNEEK - Na afloop van de driedaagse trainingsstage op de KNVB Campus in Zeist heeft bondscoach Roos Kwakkenbos de definitieve selectie van Oranje onder 20 voor de WK-eindronde in Costa Rica bekend gemaakt. Een van de speelsters op de definitieve lijst is Fenna Meijer uit Sneek die afgelopen seizoen voor SC Heerenveen in de eredivisie uitkwam en die recent haar contract met de Friese eredivisionist verlengde.

Die definitieve selectie van het Nederlands vrouwenelftal onder 20 komt van 27 t/m 29 juli nog een keer drie dagen in Zeist bij elkaar en speelt op vrijdag 29 juli a.s. in Meppen een oefenwedstrijd tegen Duitsland, dat zich eveneens voor de WK-eindronde heeft gekwalificeerd.



Drie dagen later reist 'de Oranje toekomst' naar Costa Rica, waar op donderdag 11 augustus de eerste poulewedstrijd tegen Japan op het programma staat. Op zondag 14 augustus zijn de talenten van de Verenigde Staten de tegenstander en op woensdag 17 augustus wordt de poulefase afgesloten met de confrontatie met Ghana. De eerste twee in de poule plaatsen zich voor de kwartfinales, waarmee de KO-fase van de eindronde begint.

Bron: www.pengel.weebly.com