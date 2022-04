Fenna Meijer en Sherida Spitse geselecteerd

Sherida Spitse

Eerder werd al bekend dat Ajax-middenveldster en recordinternational Sherida Spitse die haar eerste schreden bij Sneek Wit Zwart op de groene mat zette, door keuzeheer Mark Parsons is opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus en de oefeninterland tegen Zuid Afrika.



​De kwalificatiewedstrijd tegen de Cypriotische dames wordt op vrijdag 8 april a.s. in de Euroborg in Groningen afgewerkt, terwijl de oefeninterland tegen Zuid Afrika vier dagen later (dinsdag 12 april) in het Cars Jeans Stadion in Den Haag op het programma staat. Die oefeninterland komt in de plaats van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit Rusland, omdat de KNVB in verband de steun van dat land aan de Russische oorlogshandelingen in Oekraïne heeft besloten om voorlopig geen wedstrijden tegen Wit Rusland te spelen.