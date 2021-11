Fenna Meijer boekt met Oranje o.19 een eenvoudige zege

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO - Het Nederlands vrouwenteam o.19 dat momenteel in de Algarve op trainingsstage is, speelde gisteravond in Estadio Vila Real de San Antonio een oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Noorwegen. Met oud ONS-speelster Fenna Meijer in de basis won Oranje met speels gemak en relatief eenvoudig met 4-0 van de Noorse dames.

De verdedigster uit de Waterpoortstad zag dat haar ploeg in de Portugese namiddag flitsend uit de startblokken kwam, al kreeg Oranje bij de vroege openingstreffer wel hulp van de tegenstander. Ingeborg Lye Skretting schoot de bal onder druk van Nikée van Dijk namelijk langs haar eigen keepster en hielp Nederland daarmee aan een vroege voorsprong. Vervolgens zorgde Nederland regelmatig voor dreiging en na een klein half uur werd dat vertaald in een tweede treffer, toen Shi-jona Martina naar binnen trok en met een prachtige krul de Noorse keepster opnieuw het nakijken gaf.

​Vervolgens deed de formatie van bondscoach Roos Kwakkenboom die in de tweede helft veelvuldig wisselde, er lang over om het verschil nog meer in de score tot uitdrukking te brengen en dat ondanks een serie goede mogelijkheden. Pas diep in de tweede helft tilde invalster Fleur Stoit met een droge schuiver de stand naar 3-0, waarna Emmeke Henschen in de eerste minuut van de blessuretijd met een van richting veranderde inzet het slotakkoord voor haar rekening nam en naar even later bleek, de eindstand op 4-0 bepaalde.



Komende maandag (29 november) verschijnt Oranje 0.19 in de Portugese zon opnieuw binnen de lijnen. Dan wacht in hetzelfde stadion een oefeninterland tegen Engeland dat eerder deze week met 4-3 van Noorwegen wist te winnen.

Nederland o.19 - Noorwegen o.19 4-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Ingeborg Lye Skretting (3.-e.d.), 2-0 Shi-jona Martina (28.), 3-0 Fleur Stoit (81.), 4-0 Emmeke Henschen (90.+1)

Scheidsrechter : Sterre Bijlsma (Nederland)

Gele kaart: Louis van Oosten (Nederland), Cathinka Cecile Friis Tandberg (Noorwegen)

Opstelling Nederland: Melissa Kwakman, Louise van Oosten, Fenna Meijer (46. Senna Koeleman), Emmeke Henschen, Ana Nasette (65. Jill van de Ende), Tess van Bentum (73. Lena Mahieu), Zera Hulswit (73. Fleur Stoit), Danique Noordman (73. Rosa van Gool), Nikée van Dijk (65. Charlotte Hulst), Jet van der Veen (46. Dieke van Straten) en Shi-jona Martina

