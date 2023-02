Fenix Festival laat Fries talent schitteren

LEEUWARDEN- Op 7 april organiseert Friesland Pop de tweede editie van Fenix Festival in Neushoorn. Tijdens het event zijn er meer dan 15 verschillende Friese acts te zien op vier verschillende podia. De eerste namen die de organisatie bekend maakt zijn Faske, CIEL en Carmen Lisa. Het festival begint om 19:30 uur. Tickets zijn voor €3 verkrijgbaar via de website van Neushoorn .

De line-up van Fenix Festival bestaat zowel uit beginnende acts als gevestigde muzikanten. Allemaal komen ze van Friese bodem. Naast het verschil in niveau, is ook het genre-aanbod divers dit jaar. Zo staat er naast pop en rock ook metal, hiphop en techno op het programma. Het festival is opgedeeld in een avond- en een nachtprogramma. Het avondprogramma bestaat uit live-acts variërend in genres en in de nacht spelen er dj’s van lokale bodem. Voor het festival wordt onder andere samengewerkt met de muziekopleidingen Academie voor Popcultuur en D’Drive. Op deze manier biedt Friesland Pop ook een podium aan startende artiesten uit de provincie.

Peter Reen :”De Friese popmuziek heeft een platform nodig om zich te presenteren. Met Fenix Festival bieden we een breed, genre-overschrijdend programma dat zowel muzikanten, professionals als geïnteresseerde bezoekers een totaalbeeld geeft van de stand van zaken in de Friese popmuziek. Hiermee geven we nieuwe en gevestigde muzikanten een podium. Talent verdient het om gezien, gehoord en ontdekt te worden.”

Op het programma staat onder andere de 80’s Nederpop van Faske. De band tourde in 2022 door heel Nederland als één van de hits van het reizende muziekfestival Popronde. Ook Fries om utens Michelle Hindriks keert terug naar Leeuwarden met haar band CIEL. Met hun fuzzy indierock timmert de band een eind aan de weg in Europa. Tot slot zorgt techno-dj Carmen Lisa voor dreunende beats om de nacht mee door te dansen. Zij nodigt verschillende lokale dj’s uit om invulling te geven aan de nacht.

Fenix Festival is een initiatief van Friesland Pop in samenwerking met Neushoorn. Het festival is onderdeel van de Friese Lente en wordt mede mogelijk gemaakt door Sena en de gemeente Leeuwarden.

De volledige line-up wordt later bekendgemaakt op www.frieslandpop.nl