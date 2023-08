Fenderwerf, ‘Vreet mij maar op tour Swingterras’, Marktstraat Sneek

Fenderwerf speelt al zo’n 27 jaar met duo Weima & van der Werf. Zijn onstuimige hang naar blues, rock ‘n’ roll en retropop blijft Fenderwerf triggeren om de elektrische gitaar er dit keer weer eens bij te pakken. Om hier uiting aan te geven staat er een optreden gepland.

Geroutineerde muzikanten

Op bas Wytze van der Meer en alleskunner, ook de Markstraat-nestor-muzikant, Koos Keus. Laatstgenoemde neemt plaats achter zijn vintage Ludwig drumstel. Retropop is het credo. Veel Blues, Rock’n roll en humor. Daarnaast wordt er wat eigen werk gespeeld. Prince, Springsteen, Doors, Tom Waits, Dire straits, Deep Purple Brood en wat er maar voorhanden is. Het is maar net welke kant het opwaait. De inspiratie komt van het onstuimige brein van Fenderwerf: Vreet mij maar op is zijn credo. Onvoorspelbaarheid in combinatie met geroutineerde muzikanten zorgen voor een vermakelijk geheel. We lachen tenslotte om de blues. Entree is gratis.