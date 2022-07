Femuza organiseert Play-In´ onder leiding van Tijmen Botma

SNEEK - Op zaterdag 17 september organiseert Femuza een Play-In' ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Federatie van Muziek- en Zangverenigingen in Súdwest-Fryslân. Aan de play-in kunnen leden van de aangesloten muziekverenigingen deelnemen. Het gelegenheidsorkest zal onder leiding staan van Tijmen Botma. De hele dag zal er worden gerepeteerd in Theater Sneek en ’s avonds zal hier ook het eindconcert plaatsvinden.

De dagindeling is (globaal) als volgt:

09.30 inloop

10.00 repetitie (incl. korte pauze)

12:15 lunch (niet inbegrepen)

13:00 repetitie (incl. korte pauze)

15:30 pauze

16:00 repetitie (incl. korte pauze)

18:15 diner (inbegrepen)

20:15 concert

Aanmelden kan tot 1 augustus via www.femuza.nl voor muzikanten in bezit van diploma B of minimaal spelend op dit niveau.

De deelnamekosten bedragen EUR 30,00 (voor studenten en jeugd t/m 20 jaar zijn de deelnamekosten EUR 20,00). Deze kunnen worden voldaan op IBAN NL27 RABO 0308 7298 11 t.n.v. Femuza onder vermelding van Play-In’ en naam.

Tijmen Botma (Eefde, 1962)

Hij studeerde vanaf 1979 de hoofdvakken trompet en directie aan de conservatoria van Zwolle, Leeuwarden en Hilversum. Tijmen is sinds januari 2013 chef-dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF). Hij treedt regelmatig op als gastdirigent in binnen en in buitenland.

Verder is hij een gewaardeerd jurylid. Hij jureerde op verschillende nationale en internationale wedstrijden, waaronder de Nederlandse Brassband kampioenschappen, De Nederlandse Fanfarekampioenschappen, De Noorse Brassband Kampioenschappen, de Noorse Harmoniekampioenschappen en The European Conductors Contest.

Daarnaast is Tijmen als hoofdvakdocent HaFaBra-directie verbonden aan het Prins Claus Conservatorium van Groningen. Ook dirigeert hij sinds 1997 het fanfareorkest Psalm 150 uit Dinxperlo. Tenslotte is Tijmen Botma als auteur nauw betrokken bij de totstandkoming van de lesmethode Horen, Lezen & Spelen.

Femuza

Femuza is de Federatie van Muziek- en Zangverenigingen in Súdwest-Fryslân en werd opgericht op 20 december 2011 als gevolg van het ontstaan van de Gemeente Súdwest-Fryslan in 2012. Femuza ontstond uit de muziekfederaties van Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel en Wymbritseradiel.