Felle brand verwoest bestelbus in de Anna Paulownastraat in Sneek

SNEEK-De brandweer van Sneek is vanmorgen gealarmeerd voor een voertuigbrand op de Anna Paulownastraat. De melding werd om 05:37 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Sneek, die het verzoek kreeg om met spoed ter plaatse te gaan.

Bij aankomst stond de bus al volledig in brand , de brandweer had vuur snel onder controle. Over de oorzaak van de felle brand is nog niks bekend