Felle brand in houten bijgebouw op RCN De Potten

OFFINGAWIER - Op vakantiepark RCN De Potten ontstond rond middernacht een felle brand bij een houten berging/bijgebouw naast het restarant. In het gebouw zelf waren geen mensen aanwezig. In eerste instantie werd de brandweer van Sneek opgeroepen. Bij aankomst sloegen de vlammen al uit de buitenkant van het gebouwtje.

Om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar het restaurant werd deze opgeschaald naar middel brand. De brandweer uit IJlst en de hoogwerker uit Sneek werden daarom ook ingezet. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de snackbar, waardoor de brand beperkt bleef tot het bijgebouw. Het gebouwtje liep wel veel schade op en er sneuvelde een raam van de snackbar. De brandweer moest de snackbar ventileren omdat er rook binnen was gekomen. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Vanwege de brand heeft RCN De Potten besloten vandaag het restaurant en de snackbar gesloten te houden. Morgen vanaf 15.00 uur is het restaurant weer geopend en is iedereen weer van harte welkom voor een kopje koffie, biertje of hapje eten.