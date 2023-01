Felicitatie voor nominatie

Gemeente Súdwest-Fryslân laat weten trots te zijn dat ook dit jaar een bedrijf uit de gemeente is genomineerd. In 2022 won Wajer Yachts uit Heeg de verkiezing. Naast Movacolor zijn nog vijf Friese bedrijven genomineerd. Op maandag 20 maart is de halve finale. Dan wordt bekend gemaakt welke drie ondernemingen doorgaan naar de finale, die op dinsdag 18 april plaatsvindt.