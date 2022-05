Feestelijke Samenspeeldag in speeltuin Noordoosthoek

SNEEK- In de visie van Stichting Speeltuin Noordoosthoek in Sneek is opgenomen dat de speeltuin voor iedereen is en dat het buitenspelen in een veilige en groene omgeving belangrijk is voor zowel gezonde kinderen als kinderen met een beperking.

In het kader van deze visie zijn een aantal samenspeeldagen gepland dit jaar. De eerste is op zaterdag 14 mei a.s.