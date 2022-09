Feestelijke première jongerenfilm voor Sexy&Safe

SNEEK- Op dinsdag 27 september wordt in Theater Sneek de jongerenfilm ‘Oeral te Sjen’ voor het eerst vertoond. De film is in samenwerking met Friese jongeren gemaakt voor de campagne Sexy&Safe. En richt zich op online seksuele veiligheid en weerbaarheid voor jongeren. Sneker wethouder Jeugd Petra van den Akker geeft het officiële startsein voor deze eerste vertoning. De campagne is een initiatief van Sociaal Domein Fryslân.