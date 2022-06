Feestelijke opening vernieuwde fierljepaccommodatie It Heidenskip

IT HEIDENSKIP- Zaterdag 11 juni om 18.30 uur is de feestelijke opening van de verbeterde en verduurzaamde fierljepaccommodatie van It Heidenskip waarna aansluitend de topljeppers in actie komen tijdens de 1ste klasse wedstrijd. De renovatie van de accommodatie is afgelopen winter gerealiseerd dankzij de hulp van vele vrijwilligers en financiering vanuit fondsen.