Feestelijke opening vernieuwd schoolplein De Vuurvlinder

Het schoolplein van De Vuurvlinder is een open schoolplein. Dat betekent dat naast de leerlingen ook alle kinderen uit de buurt plezier kunnen hebben van dit prachtige speelplein. Het plein is in de afgelopen maanden voorzien van een Arena met bult, een ruimtenet (klimtoestel), klimbalken en extra fietspadjes voor de jongste leerlingen in groep 1 en 2.

Zandbak

Ook de zandbak is ‘gepimpt’. De lange muur achter de fietsenrekken is geverfd in vrolijke kleuren en voorzien van het logo van de school en sjablonen die een relatie hebben met de school en Sneek. Dit alles is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen school, ouders en de gemeente.