Feestelijke opening van nieuw bezoekerscentrum VVV Waterland van Friesland in Heeg

HEEG - Na een complete metamorfose van het pand aan de Harinxmastrjitte in Heeg is het nieuwe bezoekerscentrum van VVV Waterland van Friesland gistermiddag officieel geopend. Met het nieuwe interactieve beleefcentrum worden zowel toeristen als bezoekers van harte welkom geheten.

De nieuwe inrichting van het pand oogt uitnodigend. Aan de rechterkant kun je in een ‘golf’ gaan staan, waar de water- werk- en wegen-verhaallijn van de organisatie in tekst en beeld wordt weergegeven. Aan de linkerkant vind je een wand over Heeg, waar je door middel van een touchscreen alle routes en ondernemers rondom het dorp kan vinden. Het pronkstuk bevindt zich in het centrale punt van de winkel: alles rondom het thema paling en de Palingaak. Ook een speelgelegenheid en de mogelijkheid om een bakje koffie te drinken ontbreekt niet, evenals Hegemer producten en souvenirs.

Het verhaal van de paling levend maken

Florian Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland, bedankte iedereen die heeft bijgedragen aan het meedenken en bouwen van het bezoekerscentrum. “We willen het verhaal van de paling levend maken en nu hebben we een plek om dit te laten zien. Het idee was om een transitie te maken van een ouderwetse en traditionele VVV, naar een centrum waar kinderen, families en volwassenen naartoe kunnen om Heeg en omgeving te ontdekken. Dit is dan ook het eerste bezoekerscentrum met informatiepunt in Friesland. De ervaring leert dat als je zoiets maakt als dit, in plaats van een winkel waar men alleen informatie blijft, men juist geïnspireerd raakt en langer in de regio verblijft. ”

Onder de indruk

Bestuurslid Kees Alberts: “Je ziet nu wat er gebeurt wat een ondernemersfonds kan doen als je als ondernemers met elkaar geld tot beschikking hebt. We hebben drie jaar geld opzij gezet en met het geld van de gemeente wat we erbij kregen konden we dit realiseren.” Wethouder Michel Rietman was ook aanwezig bij het luiden van de bel. “Ik ben onder de indruk van hoe de inwoners van Heeg de schouders eronder hebben gezet en elkaar hebben opgezocht om te kijken hoe alles geregeld zou kunnen worden. Daar is geld, maar ook doorzettingsvermogen voor nodig. Die twee punten zijn bij elkaar gebracht en daar is een heel mooi bezoekerscentrum door gerealiseerd. Ik ben er grutsk op dat dat in onze gemeente heeft plaatsgevonden. Ik vind het mooi dat het verhaal van Heeg met elkaar op een moderne manier overgedragen wordt.”