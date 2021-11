Feestelijke opening van het nieuwe waterveld bij SMHC

SNEEK - Vrijdagavond werd onder grote belangstelling het hagelnieuwe waterveld van de Sneker Mixed Hockeyclub (SMHC) in gebruik genomen. Officieel is het veld nog niet gekeurd en zijn er nog een paar puntjes op 'i' nodig voor de finishing touch, maar dat weerhield de hockeyers er niet van om er een mooi feest van te maken.

Onder toeziend oog van wethouder Bauke Dam van Súdwest-Fryslân werd het veld symbolisch geopend door de jongste hockeyers van de vereniging. Met emmertjes water werd getracht het veld nat te maken, Maar helaas ging dat niet snel genoeg en dus werd onder leiding van jeugdspeelster Ella Boot de brandweer ingeschakeld om het veld te besproeien. Dat viel bij de jeugd wel in de smaak, evenals het 'glowing in the dark'-hockey na de invallende duisternis.

Met het waterveld kan het 500 leden tellende SMHC weer jaren vooruit. Steeds meer hockeyclubs schakelen over op een zogenaamd waterveld, waarbij het veld nat wordt gemaakt voor de trainingen en de wedstrijden. Het vergt wel weer andere skills van de hockeyers. De balt rolt sneller en stuitert minder. Dat zal eerst even wennen zijn voor de spelers. Niet onbelangrijk is ook dat er minder kans is op brandwonden dan op een met zand gevuld kunstgrasveld.

Naast het nieuwe veld is ook de terrasbestrating rond het clubhuis aangepakt, is de veldverlichting vernieuwd met led armaturen en is er een inspeelveld aangelegd.