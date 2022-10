Feestelijke opening van het nieuwe Plattelânswinkeltsje in Top en Twel

OPPENHUIZEN - Na maanden voorbereiding is het vernieuwde Plattelânswinkeltsje 'Oan it Wiid' zaterdagochtend geopend. Het winkeltsje heeft een mooie plekje gekregen in de wijdse omgeving van de Eastpolder nabij de boerderij van de familie Feenstra. Naast het ruime en gevarieerde assortiment kunnen bezoekers volop genieten van de rust en het uitzicht in het polderlandschap, enerzijds richting de dorpen Top en Twel anderzijds richting de Snitser Mar.