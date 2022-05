Feestelijke opening van de samenspeeldag in de speeltuin Noordoosthoek

SNEEK - Met veel enthousiasme is zaterdagochtend de samenspeeldag gestart in speeltuin Noordoosthoek aan de Dr. Kuyperlaan in Sneek. Alle kinderen, valide en minder valide, lekker samen met elkaar laten spelen, dat is het motto van de samenspeeldag.

Vanochtend gaven Lieke en Logan samen met Anneke Walinga van gemeente Súdwest-Fryslân onder grote belangstelling het startschot van deze feestelijke dag, ondersteund door de ‘Special Dancers’ die met muziek en dans voor de vrolijke noot zorgden.

Janny Boekhout is één van de bestuursleden van de Speeltuinvereniging Noordoosthoek en geniet met volle teugen. “Kijk toch eens hoeveel kinderen er zijn met hun ouders. Dat is toch prachtig!”

De speeltuin Noordoosthoek is een zogenaamde besloten speeltuin. De accommodatie is omsloten door een hek en dus niet openbaar toegankelijk. “Dat maakt deze plek uniek”, vertelt Janny. “Het ligt mooi beschut tegen het spoor vlakbij station Noord. Kinderen kunnen hier mooi samen spelen en ook scholen maken gebruik van deze speelplek”. Als voorbeeld noemt Janny de kinderen van de Piet Bakkerschool, een school voor speciaal onderwijs. “Zelfs de school uit IJlst komt hier naartoe. Ze komen dan met de trein van IJlst naar Sneek Noord. Dat vinden de kinderen prachtig”, vertelt Janny lachend.

De speeltuinvereniging bestaat uit vrijwilligers en dat zijn nu hoofdzakelijk de ‘pakes en beppes’ van de kinderen. Janny hoopt dat ze het stokje straks over kunnen dragen aan de ouders, maar er gaat veel tijd in zitten om de vereniging draaiende te houden, dus ze begrijpt ook dat de ouders in hun drukke bestaan nog niet staan te springen en de boot even afhouden.

Maar dat tempert het enthousiasme niet. Met veel doorzettingsvermogen is aansluiting gevonden bij de gemeente. Janny: “Wat zou het mooi zijn als het vanzelfsprekend wordt dat valide en minder valide kinderen samen met elkaar gaan spelen”. De speeltuinvereniging wil de afstand tussen deze groepen verkleinen. Door de gemeente is de speeltuin rolstoelvriendelijk gemaakt en samen met het Beweegteam SWF zijn de samenspeeldagen georganiseerd. Namens het Beweegteam is CIOS-stagiaire Iris aanwezig. Het is namelijk de bedoeling dat er dit jaar nog een aantal van deze dagen georganiseerd worden in de speeltuin.

Anneke Walinga van gemeente SWF hoopt dat er meer van dergelijke initiatieven komen. “De ideeën zijn er vaak wel, maar alle partijen moeten elkaar kunnen vinden en kunnen versterken. Het enthousiasme van de vrijwilligers van de Noordoosthoek werkte ook aanstekelijk bij ons en kijk nu wat je met elkaar kan bereiken”.

“Het is een jaar geweest van voorbereiden, hard werken en veel overleg en nu valt alles samen en we hebben er ook nog prachtig weer bij. Mooier kan eigenlijk niet”, besluit een blije Janny, die al snel aan de mouw wordt getrokken om mee te dansen met de ‘Special Dancers’. De feestelijkheden gaan nog even door met een middagprogramma waarbij nog allerlei spelletjes worden gedaan. Gewoon samen met elkaar!