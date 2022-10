Feestelijke opening eerste fietsstraat Súdwest-Fryslân

SIBRANDABUORREN- Een veilige plek voor fietsers waar gemotoriseerde voertuigen te gast zijn, dat is de nieuwe fietsstraat tussen Sibrandabuorren en Poppenwier in gemeente Súdwest-Fryslân. Op donderdag 13 oktober 2022 wordt de fietsstraat feestelijk geopend door wethouder Michel Rietman. De kinderen van de basisschool versieren speciaal voor deze gelegenheid hun fiets en fietsen samen met de wethouder een stukje over de nieuwe fietsstraat.

De fietsstraat tussen Sibrandabuorren en Poppenwier is de eerste fietsstraat in gemeente Súdwest-Fryslân en een van de eerste fietsstraten in Nederland die buiten de bebouwde kom ligt. De fietsstraat is een straat ingericht als fietsroute. Auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen zijn wel toegestaan, maar mogen maximaal 30 kilometer per uur rijden. Het is een veilige plek voor fietsers, waarbij gemotoriseerde voertuigen te gast zijn.

Waarom hier een fietsstraat?

Naar aanleiding van het sluiten van de scholen in Tersoal en Gauw ontstond de wens voor een veilige schoolfietsroute. De weg naar Sibrandabuorren stond bovenaan de top 50 van gewenste veilige fietsverbindingen in de gemeente. De vier dorpen, Sibrandabuorren, Poppenwier, Tersoal en Gauw hebben samen met de gemeente de gedragsregels voor de fietsstraat opgesteld.

Wanneer: Donderdag 13 oktober 2022

Tijd: 13.30 - 15.00 uur

Plaats: Mienskipsskoalle De Legeaën (Aesgewei 56 te Sibrandabuorren)

Programma

13.30 uur Verzamelen schoolplein Sibrandabuorren

13.45 uur Opening door wethouder Michel Rietman

14.00 uur Gezamenlijk fietsen naar het dorpshuis in Poppenwier (Iedereen mag meefietsen!)

14.30 uur Afsluiting met uitreiking deelnamebewijs (voor de kinderen)