Feestelijke opening A6 Kozijnen Centrum Lemmer

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u tevens allerlei informatie van onze producten ontvangen.

A6 Kozijnen Centrum is een nieuw bedrijf wat zich vestigt in Lemmer. Dit is een samenwerkingsverband tussen Bouwbedrijf G&A van de Beek uit Balk en Claassen kunststof kozijnen uit Swifterbant. Vanaf 30 september openen wij in Lemmer onze prachtige showroom. Wij geloven in de kracht van onze samenwerking!

Bouwbedrijf G&A van de Beek uit Balk is een bedrijf wat bijna 20 jaar bestaat en heeft de kennis van de bouw en alles eromheen, Claassen Kunststof kozijnen heeft de jarenlange kennis van kunststof kozijnen en is VKG gecertificeerd. Onze deskundige monteurs van beide bedrijven zijn ook VKG gecertificeerd. Naast o.a. kozijnen, schuifpuien, tuindeuren, voordeuren verkopen wij ook kunststof gevelbekleding.

We zijn officieel dealer van ALKU kunststof kozijnen. Dit is een bedrijf uit Tilburg waar de kozijnen geproduceerd worden, wij leveren een prachtig Nederlands product waar we dan ook trots op zijn!

Kijk gerust eens op onze website voor meer informatie: www.a6kozijnen.nl