Feestelijke ontvangst voor Sinterklaas door kinderen IKC Bonifatius

SNEEK - Gisterochtend hebben alle kinderen van IKC Bonifatius Sinterklaas ingehaald d.m.v. een "walk trough". Alle groepen zijn om 8.15 uur richting de Pampuskade gelopen, alwaar ze even moesten wachten op Sinterklaas en zijn Pieten. Rond 8.30 uur kwam er in de verte een boot aan, vol verwachting keken de jongste kinderen of Sinterklaas op de boot zou zijn. En ja hoor, op het dek stonden ze naar de kinderen te zwaaien!