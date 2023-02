Feestelijke kick-off voor de crowdfunding actie voor een Duo-fiets in Hindeloopen

HINDELOOPEN- Zaterdag 11 maart organiseert Plaatselijk Belang Hindeloopen in samenwerking met Assurantiekantoor Kruis, zelfstandig adviseur van RegioBank, een feestelijke kick-off van de crowdfunding actie in Hindeloopen om een Duo-fiets voor haar inwoners te kunnen aanschaffen.

Plaatselijk Belang Hindeloopen heeft eind vorig jaar tezamen met Assurantiekantoor Kruis in Hindeloopen de start gemaakt om middels het programma van RegioBank ‘Samen voor de buurt’ en ‘Voor de buurtfonds’ een initiatief op te zetten voor de inwoners van Hindeloopen. Na een lange periode van de beperkende maatregelen door corona werd er gelijk gedacht aan de oudere inwoners van de gemeenschap. De vergrijzing in Hindeloopen neemt toe, maar de voorzieningen en sociale activiteiten voor deze groep blijft achter.

“Met het aanschaffen van de Duo-fiets willen wij meerdere sociale lagen van onze gemeenschap met elkaar verbinden. Zo kan bijv. een kleinkind met zijn/haar Ame of Aete gezellig te fietsen in onze prachtige omgeving”, aldus Jennie Schram-Eekma van Plaatselijk Belang Hindeloopen.

Praktische voordelen

“Wij zien zowel sociale als praktische voordelen voor het aanschaffen van een Duo-fiets. Zo kan men al keuvelend naar een nabij gelegen dorp of stad fietsen om een boodschapje te doen, waarvoor zij niet terecht kunnen in Hindeloopen. Gerke de Jong, van Plaatselijk Belang Hindeloopen; ‘Ons ideaalbeeld in deze is dat er met de tijd fietsmaatjes gaan ontstaan, waarbij zij op regelmatige basis gezamenlijk een fietstocht gaan maken. Dit bevordert zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Een win-win situatie voor de inwoners van Hindeloopen!”

“Wij hebben dit initiatief via Assurantiekantoor Kruis reeds voorgesteld in het programma van het ‘Voor de buurtfonds’ een initiatief tussen het Oranjefonds en RegioBank. Dit initiatief is positief beoordeeld en hieruit hebben wij reeds een toezegging van € 4.000,00 voor het aanschaffen van de Duo-fiets!”

In totaal zijn wij € 8900 benodigd om de fiets, inclusief toebehoren te kunnen aanschaffen. Dit houdt in dat wij er dus nog lang niet zijn! Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Daarvoor zijn wij met ‘Samen voor de buurt’, een initiatief van RegioBank, een crowdfunding actie gestart.

“Wij hopen dus samen met uw hulp het resterende bedrag bij elkaar te krijgen om zo de Duo-fiets te kunnen aanschaffen.”

Kom naar de kick-off van onze crowdfunding op zaterdag 11 maart om 14:00 uur en help ons dit doel te realiseren! De opening wordt feestelijk aangepakt met een zangeres die de Nederlandse volksliederen ten gehore brengt. Daarnaast is er voor eenieder een hapje en een drankje en wat activiteiten voor jong en oud.

Wanneer: zaterdag 11 maart om 14:00 – 17:00 uur

Waar: parkeerterrein van Assurantiekantoor Kruis (Tuinen 20 te Hindeloopen)