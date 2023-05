Feestelijke huldiging voor volleybalsters Friso Sneek

SNEEK - Vorige week brachten de volleybaldames van Friso Sneek na winst in de finalereeks tegen v.v. Utrecht de landstitel na acht jaar weer terug naar Sneek. Vanmiddag werden de kersverse kampioenen uitbundig gehuldigd in een sfeervolle binnenstad van Sneek

Na een feestelijke rondrit door de stad werden de volleybalsters gehuldigd en in het zonnetje gezet op het bordes van het Sneker Stadhuis aan de Marktstraat. Wethouder Bauke Dam had lovende woorden voor de kampioenen en mocht uit naam van de gemeente de zilveren sportpenning uitreiken aan aanvoerster Nynke Oud van Friso Sneek. Een mooie en eervolle kers op de taart na een succesvol verlopen volleybalseizoen. Maar daarna was het toch echt tijd voor de volleybalsters om even verderop tussen de volle terrassen en de livemuziek van de band 'Smûk' het feestgedruis in te gaan.