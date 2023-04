Feestelijke heropening van de van de sloop geredde Gymzaal Stadsfenne

SNEEK- Na vijf jaar strijd, plannen, lobbyen, vergaderen, knopen doorhakken en verbouwen is het vrijdag 21 april zover: de vernieuwde Gymzaal Stadsfenne beleeft de heropening! Het vaste vertrouwen van een kleine groep wijkbewoners heeft ervoor gezorgd dat de zaal niet is gesloopt, maar is blijven staan. Sterker nog: helemaal bij de tijd is gebracht!

Nadat de gemeente Súdwest-Fryslân de gymzaal overnam van stichting Palludara, heeft de groep wijkbewoners er in samenwerking met de gemeente voor gezorgd dat de zaal up to date is gebracht, zodat er weer volop gesport en gegymd kan worden. Ook in samenwerking met de gemeente heeft een enthousiaste beheergroep de exploitatie ter hand genomen. Waar de wijkbewoners zelf vanaf het begin in hebben geloofd is ook werkelijkheid geworden: de gymzaal heeft meteen al een aardige groep huurders, waaronder twee scholen en een aantal sportverenigingen. Maar er is ruimte voor meer!

De zaal wordt op vrijdagmiddag 21 april om 14.15 uur officieel en ludiek geopend door wethouder Bauke Dam van de gemeente Súdwest-Fryslân. De opening wordt feestelijk omlijst door de jeugdleden van muziekvereniging Advendo uit Sneek (een van de nieuwe huurders). Aansluitend is er de mogelijkheid om de vernieuwde gymzaal van binnen te bekijken.